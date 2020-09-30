Киев, 30 сентября 2020, 10:22 — REGNUM Скандал вокруг заместителя главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина в очередной раз показал нежелание Украины выполнять Минские соглашения. Об этом сообщила 30 сентября пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Реакцию украинской власти на высказывания Фокина в ОПЗЖ назвали «травлей» и призвали народ Украины задуматься над «системой лжи и давления», которую навязывали обществу во время президентства Петра Порошенко и продолжили навязывать при президентстве Владимира Зеленского.
Напомним, ранее Фокин заявил, что не видит свидетельств того, что в Донбассе идёт некая «российско-украинская война».
Как сообщало ИА REGNUM, глава Украины Владимир Зеленский заявил о том, что позиция Фокина противоречит позиции официального Киева, который продолжает обвинять Россию в «агрессии» против Украины.
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