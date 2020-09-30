Берлин, , 10:19 — REGNUM Немецкие власти должны передать России данные по произошедшему с блогером Алексеем Навальным. Об этом 30 сентября заявил бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (с 1998 по 2005 год), его слова приводит газета ZEIT.

«Это совершенно нормальная процедура, которую мы не должны дальше обсуждать», — заявил экс-канцлер страны, говоря о передаче Германией документов России по данному случаю.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия расценивает посещение канцлером ФРГ Ангелой Меркель российского блогера Навального как попытку политизации инцидента с ним.

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