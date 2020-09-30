Приштина, , 10:24 — REGNUM Глава исправительной службы самопровозглашенного Косово Нехат Тачи 29 сентября подтвердил для албанского новостного агентства Telegrafi, что депутат парламента Косово Этем Арифи был помещен в центр предварительного заключения в Приштине. По словам Тачи, депутат предстал перед судом самостоятельно.

Арифи представляет партию ашкали — национального меньшинства в Косово, представители которого получают место в парламенте по квоте. Весной Арифи было предъявлено обвинение в мошенничестве при распределении государственных средств, за что политик был осужден на тюремное заключение сроком один год и три месяца.

До 29 сентября Арифи скрывался от органов правосудия.

Арифи стал 61-м депутатом, поддержавшим правительство Авдуллы Хоти, пришедшее к власти путем перераспределения голосов депутатов без проведения досрочных выборов после вынесения вотума недоверия правительству Альбина Курти.

Парадоксально, но факт лишения Арифи депутатской неприкосновенности не лишает его автоматически депутатского мандата. Его мандат завершится или 6 декабря (по истечении полугода с тех пор, как он в последний раз посетил заседание парламента) или после того, как депутат лично подаст заявку об отказе от мандата.

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