Лондон, , 10:13 — REGNUM Великобритания профинансировала проект по разработке анализа данных по COVID-19 на Западной Яве на сумму 987 млн индонезийских рупий ($66 тыс.), сообщает Sindonews.

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Посольство Великобритании в Джакарте начали третью фазу совместного проекта по улучшению сбора данных и распространения информации, проводимого LaporCOVID-19 в Индонезии.

Этот проект является частью программы цифрового доступа посольства Великобритании и будет реализован совместно с правительством Индонезии, при этом Западная Ява является одним из приоритетных направлений.

«Сегодня мы запустили проект, который улучшит управление данными о COVID-19 на Западной Яве», — говорится в письменном заявлении посольства Великобритании.

Губернатор Западной Явы Ридван Камил заявил, что было зафиксировано около 590 тысяч нарушений протокола здравоохранения в 18 округах и 9 городах Западной Явы, причем 80% этих нарушений произошло в Бандунге.

Мероприятия, согласованные между посольством Великобритании в Джакарте и правительством провинции Западная Ява, включают эпидемиологические исследования на Западной Яве.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший заместитель министра иностранных дел Индонезии Дино Патти Джалал вылечился от COVID-19 после двухнедельного интенсивного лечения в армейском госпитале.

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