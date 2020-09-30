Ереван, 30 сентября 2020, 10:12 — REGNUM Вооруженные силы Армении перехватили в Нагорном Карабахе переговоры пилотов на турецком языке. Об этом 30 сентября написал представитель армянского министерства обороны Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.
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По его словам, военно-воздушные силы Азербайджана наносят удары в северном направлении обороны Нагорного Карабаха. Ованнисян отметил, что используется турецкие беспилотники.
В минобороны уточнили, что азербайджанская авиация действует вне зоны досягаемости средств ПВО — используются ракеты большой дальности класса «воздух-земля».
Напомним, 29 сентября в министерстве обороны Армении сообщили, что турецкий истребитель F-16 сбил самолет ВВС Армении Су-25.
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