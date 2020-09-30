Лондон, , 10:02 — REGNUM В мире под угрозой исчезновения находятся до 1 млн видов растений и животных. С таким предупреждением саммите по биоразнообразию ООН выступит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает его канцелярии.

«Почти 70% животного мира было потеряно за последние полвека — целая жизнь для многих из нас, но лишь мгновение по меркам эволюции, — говорится в речи премьера. — До 1 млн видов растений и животных находятся под угрозой вымирания».

Джонсон также предупредит, что нарушение природного равновесия будет иметь катастрофические последствия для экономики, климата и здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит, который будет посвящен борьбе с изменениями климата в мире, намерены 12 декабря провести ООН и Великобритания.

Также известно, что данный саммит будет приурочен к пятой годовщине подписания Парижского соглашения по климату. При этом не уточняется, в каком формате — виртуальном или очном — пройдет данное мероприятие.

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