Москва, , 09:56 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) предлагает принять законопроект о санкциях для чиновников за профанацию мер по борьбе с коронавирусом.

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«Полагаю, что нам срочно необходимо разработать и принять законопроект, в котором будет предусмотрено самое жесткое наказание для чиновников за профанацию мер по борьбе с коронавирусом. Собственно, этот закон нужно было принимать ещё весной, когда московские власти ввели пропускную систему и создали дикие очереди на входе в метро. Тогда казалось, что это разовая ошибка, которая будет исправлена», — отметил Лебедев в Facebook.

Теперь очевидно, что ошибка системная: людей штрафуют за неправильно надетую маску или отсутствие перчаток, но при этом власти сами создают ситуации, когда не помогут никакие меры защиты, указал парламентарий.

«Очень удобно штрафовать людей, но ни один человек, который забыл дома маску, не в состоянии создать такую угрозу для людей, какую создают чиновники, якобы заботясь о предотвращении распространения эпидемии», — рассуждает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, из-за закрытия части Арбатско-Покровской линии московского метро наблюдаются толпы на станциях Молодежная и Парк Победы, а также на МЦД-1. Журналисты фиксируют очереди в столичных аэропортах на сдачу тестов на коронавирус.