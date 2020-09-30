Брюссель, , 09:58 — REGNUM Комиссар Евросоюза по внутренним делам Улва Юханссон провела встречу с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией во время его визита в Брюссель. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

«Речь шла о таком направлении сотрудничества, как циркулярная миграция и легальное трудоустройство грузинских граждан в странах ЕС», — говорится на сайте правительства Грузии.

Сообщается, что Юханссон положительно оценила ограничения на выезд грузинских граждан в страны Европы, введенные недавно грузинским правительством. Также представитель ЕС отметила расширение сотрудничества между правоохранительными структурами Евросоюза и Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, Гахария прибыл Брюссель 29 сентября с двухдневным официальным визитом. Ранее он встречался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Вархей.

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