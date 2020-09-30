Баку, 30 сентября 2020, 09:55 — REGNUM Зенитно-ракетный комплекс С-300 ВС Армении уничтожен в Нагорном Карабахе подразделениями азербайджанской армии. Об этом 30 сентября сообщили в минобороны Азербайджана.
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«Вчера в ходе боев на территории Шушакенд Ходжалинского района была выведена из строя зенитно-ракетная установка С-300 противника», — приводит РИА Новости сообщении азербайджанского оборонного ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября начальник пресс-службы азербайджанского минобороны полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что ЗРК С-300 ВС Армении, направляющиеся в район Нагорного Карабаха, будут «уничтожены».