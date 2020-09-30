Вашингтон, , 09:49 — REGNUM В будущем космические силы Соединённых Штатов разместят военных в космосе. С таким заявлением на пресс-конференции выступил глава командования космических операций Космических сил генерал-майор Джон Шоу, передаёт газета Air Force Magazine.

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«В какой-то момент, да, мы отправим военных в космос», — подчеркнул Шоу.

Он пояснил, что военнослужащие смогут производить управление командными центрами «в области лунной среды или где-нибудь ещё» за пределами Земли.

Как сообщало ИА REGNUM, космические силы США были образованы в декабре 2019 года. Как пояснил президент США Дональд Трамп, новый вид американских вооружённых сил был создан для недопущения господства в космосе России и Китая. В июне 2020 года минобороны США объявило о разработанной «Стратегии обороны в космосе».

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Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что Соединённые Штаты не настроены на совместную с РФ работу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. По его словам, российская сторона пока безуспешно пытается убить США не размещать оружие любого рода в космосе. Дипломат уверен, что США «при поддержке союзников, НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий и возможных столкновений» между РФ и США.

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