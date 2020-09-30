Москва, , 09:49 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предостерег от перекладывания на граждан стоимости установки новых счетчиков на электроэнергию, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

«Накануне правительство поручило профильным министерствам проанализировать финансовые последствия установки новых счётчиков на электроэнергию. Не надо быть большим специалистом в области ЖКХ, чтобы понять: установка новых приборов учета за счёт средств граждан приведёт к сверхнормативному росту коммунальных платежей граждан. Этого нельзя допустить», — заявил Миронов.

Не нужно перекладывать финансовые обязанности предприятий на людей, призвал парламентарий.

«Многие из них и так еле-еле сводят концы с концами, а тут новая напасть. Фактически россиян в прямом смысле слова уже предупредили — уважаемые граждане, готовьте деньги на новые счётчики. Такой цинизм не может не вызывать возмущение. Последнее повышение стоимости услуг ЖКХ произошло совсем недавно, летом, и вряд ли люди простят, если уже через несколько месяцев им объявят о новом повышении», — заявил депутат Госдумы.