Кливленд, США, , 09:47 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае своего проигрыша на предстоящих выборах. Об этом он заявил в ходе теледебатов с демократом Джозефом Байденом в штате Огайо.

Трамп отметил, что его соперник Байден говорит о возможном переходе власти. Однако перехода не было, заявил Трамп, после его победы в 2016 году.

«Если вы посмотрите на <…> Хиллари Клинтон, если вы посмотрите на всех этих людей, там не было перехода, потому что они преследовали меня, пытаясь совершить переворот», — сказал американский лидер.

Он добавил, что противники преследовали его и шпионили за его командой после выборов и до них. Трамп также раскритиковал метод голосования по почте и заявил, что выборы превратятся в масштабное мошенничество. Он допустил вмешательство Верховного суда США в случае, если из-за бюллетеней возникнут споры, и выразил надежду, что всё-таки выборы пройдут честно.

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