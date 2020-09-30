Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Греческая православная архиепископия Америки потребовала от ООН привлечь Турцию к ответственности за превращение Святой Софии в мечеть — целенаправленное уничтожение православного христианского наследия. Об этом передает 30 сентября AMNA.

Этот шаг последовал за рядом решений, требующих преобразования объектов всемирного наследия, таких как собор Святой Софии, в мечети. Архиепископ Америки Элпидофорос еще в июле заявил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы решение по собору Святой Софии было отменено.

Письмо из Архиепископии направлено Специальным докладчикам ООН по культурным правам, правам меньшинств и свободе вероисповедания. Кроме того, письмо сопровождается подписями представителей неправительственных и межрелигиозных организаций, научных учреждений и экспертов, занимающихся защитой культурных ценностей и свободы вероисповедания.

Комментируя эту инициативу, архиепископ Элпидофорос сказал: «Превращение Турцией Святой Софии в мечеть является крайним злоупотреблением православным культурным наследием и живущими в Турции христианскими общинами. Управление, а также изменение статуса объектов всемирного наследия ЮНЕСКО вызывают озабоченность всего международного сообщества».

Собор Святой Софии был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1985 году, и в 2020 году президент Турции Реджеп Эрдоган превратил его в мечеть.