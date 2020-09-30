Париж, , 09:45 — REGNUM Лидер ливанской партии «Хезболла» Хасан Насрулла подтвердил, что поддерживает инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по немедленному формированию нового правительства Ливана, но раскритиковал «снисходительный тон» французского политика. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщило Le Figaro.

«Мы все еще поддерживаем инициативу Франции и готовы к диалогу и сотрудничеству с ней, как и со всеми остальными друзьями Ливана», — подтвердил Насрулла, выступая на местном телевидении.

«Но тон, в котором эта инициатива была озвучена, в том числе использование угроз, сохраняться не может, иначе мы не достигнем результата», — добавил лидер «Хезболлы».

»Я надеюсь, что инициатива будет иметь успех. Но я призываю вас изменить свои методы и используемый язык… Мы отвергаем и осуждаем снисходительный тон по отношению к нам», — резюмировал Насрулла.

Напомним, 28 сентября Макрон заявил, что «принял к сведению коллективное предательство политического класса» Ливана после того, как власти этой страны не смогли сформировать новое правительство вопреки обещанию.

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