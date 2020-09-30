Лондон, , 09:37 — REGNUM Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что в сложившейся ситуации Белоруссии необходима поддержка всех сочувствующих и понимающих проблему для того, чтобы не начались военные действия. Он заявил об этом 30 сентября в интервью британскому изданию The Times.

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По словам экс-лидера СССР, «когда мы говорим о сегодняшней ситуации перехода Белоруссии к демократии от той системы, в которой они жили», надо учитывать, что это является внутренним делом народа страны и потому вмешиваться тут нельзя, все страны должны вести себя аккуратно.

«И сейчас, когда создалась такая ситуация, надо всем, кто сочувствует и понимает проблему, поддержать эту страну, (помочь) найти правильный ответ в этой ситуации, чтобы не довести дело до военных действий», — приводит РИА Новости слов Горбачева из полной версии интервью.

Также он указал, что жители республики уже доказали, что у них есть возможности найти правильный ответ в данной ситуации, и допустил, что в Белоруссии могут потребоваться изменения конституции.

«Ну так тем более не надо другим народам вмешиваться. Пусть сами белорусы решают этот вопрос», — заявил Горбачев.

Кроме того, он уточнил, что, по его мнению, президент Белоруссии Александр Лукашенко должен быть благодарен народу страны за многолетнюю поддержку, и добавил, что власти, как считает экс-президент СССР, должны прислушиваться к обществу и мирно вести дискуссию, находя решение сложившихся проблем.

«Я думаю, у них есть все основания выйти из этой ситуации и продолжать движение по пути, на который они встали и немало сделали, и идти дальше. И все внешние силы должны с вниманием и ответственностью относиться к ситуации, в которой оказалась Белоруссия», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская заявила, что составленный белорусской оппозицией список лиц, принимавших участие «в милицейском произволе», передан в Евросоюз, и в нём есть имя президента Белоруссии Александра Лукашенко.