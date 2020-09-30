Тбилиси, , 09:42 — REGNUM Вице-премьер и министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила о своем уходе в отставку. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба правительства страны.

Глава министерства юстиции пояснила, что покидает должность, так как будет принимать участие в парламентских выборах. Она — четвертая в избирательном списке правящей партии «Грузинская мечта».

«До тех пор, пока некоторые члены моей команды и я не включились в избирательную кампанию в качестве кандидатов, закон обязует нас, чтобы мы ушли в отставку», — сказала министр.

Она добавила, что по закону также обязана представить отчет об итогах своей деятельность. Цулукиани была бессменным министром юстиции с 2012 года, когда к власти пришла «Грузинская мечта».

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. Согласно опубликованным рейтингам, правящая партия наиболее популярна у населения.