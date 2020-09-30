Иерусалим, , 09:35 — REGNUM Пленум парламента Израиля принял законопроект, ограничивающий уличные выступления. За проголосовали 46 членов парламента, против — 38, сообщает 30 сентября Jerusalem Post.

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Ранее комитет Кнессета по Конституции и правосудию проголосовал за то, чтобы одобрить изменения, которые ограничат протесты во время нынешнего карантина.

Участвовать в протестах смогут только люди, живущие в радиусе километра от официальной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме.

Действие новых правил может длиться до трех недель, однако каждое продление должно быть принято кабинетом министров и может быть отменено Комитетом по законодательству.

Члены движения «За качественное правительство» объявили, что они оспорят новый закон в петиции, которую направят в Верховный суд. Накануне полиция Израиля арестовала троих участников массовой акции протеста в Иерусалиме. В митинге перед зданием Кнессета приняли участие сотни израильтян, недовольных законопроектом, ограничивающим право граждан на собрания, митинги и передвижение.