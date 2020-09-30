Варшава, , 09:28 — REGNUM Во второй половине дня 29 сентября состоялось собрание лидеров правящей коалиции «Объединенные правые», на котором был утвержден новый состав правительства Польши. Об этом сообщает Onet.pl.

Матеуш Моравецкий сохранит свое кресло премьер-министра. Вице-премьером, курирующем национальную безопасность, станет Ярослав Качиньский — руководитель правящей партии «Право и справедливость», брат погибшего в авиакатастрофе пол Смоленском президента Польши Леха Качиньского.

Вторым замом Моравецкого станет Петр Глинский. Он будет курировать культуру и спорт. Заместителем премьера по финансам станет Яцек Сасин, а по социальному развитию и труду — Ярослав Говин.

Также стало известно, что министерство инфраструктуры возглавит Анджей Адамчик; министерство сельского хозяйства — Гжегож Пуда; министерство национальной обороны — Мариуш Блащак; министерство внутренних дел — Мариуш Каминский; министерство иностранных дел — Збигнев Рау; министерство окружающей среды и климата — Михал Куртыка; министерство финансов — Тадеуш Косьцинский; министерство семьи и социальной политики — Марлена Малонг; министерство здравоохранения — Адам Недзельский; министерство образования и науки — Пшемыслав Чарнек; министерство юстиции — Збигнев Зёбро; министром по европейской идентичности станет Михал Вось; а Михал Цеслак будет министром местного самоуправления.