Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Кандидат в президента США от Демократической партии Джозеф Байден не станет отказываться от дальнейших двух раундов дебатов с действующим президентом страны и кандидатом от Республиканской партии США Дональдом Трампом. Об этом 30 сентября заявила кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис в эфире телекомпании CNN.

«Джо Байден никогда не откажется от возможности пообщаться с народом США и обратиться напрямую к американским семьям, обсудить волнующие их вопросы, рассказать им правду и донести факты о положении, в котором мы находимся», — сказала она, отвечая на вопрос, примет ли кандидат от Демпартии участие в оставшихся двух раундах теледебатов.

Также она отметила, что Байден в ходе первого раундов дебатов «пытался вести беседу в зрелом ключе», в то время как его оппонент несколько раз перебивал своего собеседника.

Кроме того, Харрис указала, что, по ее мнению, телезрители извлекли пользу из состоявшихся дебатов, так как смогли увидеть «яркий контраст» между двумя кандидатами в президенты США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе первого раунда дебатов действующий глава Белого дома Дональд Трамп вновь усомнился в умственных способностях своего соперника.