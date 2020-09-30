Кливленд, США, , 09:22 — REGNUM Кандидат в президенты США Джо Байдена во время теледебатов обвинил действующего президента Дональда Трампа в том, что тот запаниковал, когда в США пришел коронавирус. Об этом сообщает 20 сентября Jerusalem Post.

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По словам Байдена, Трампу сейчас необходимо «выйти из своего бункера и выбраться с поля для гольфа, пойти в Овальный кабинет, собрать вместе демократов и республиканцев и финансировать то, что нужно сделать сейчас, чтобы спасти жизни».

Трамп ответил, что проделал вместе со своей командой огромную работу, которую Байден никогда не смог бы сделать, потому что у него «это не в крови». Однако соперника это не убедило. По мнению Байдена, перед лицом пандемии Трамп «запаниковал или посмотрел на фондовый рынок. Много людей погибло, и еще больше умрет, если он не станет намного умнее, намного быстрее». Это обвинение Трамп опроверг словами «в тебе нет ничего умного, Джо».

Отметим, первые теледебаты кандидатов в президенты, завершившиеся 29 сентября, представляли собой преимущественно словесную перепалку. Трансляцию мероприятия вели крупнейшие американские каналы.