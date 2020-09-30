Сеул, , 09:23 — REGNUM 30 сентября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил сограждан с праздником осеннего урожая и поминовения предков Чхусок. Об этом сообщает KBS.

В видеообращении глава государства отметил, что в этом году празднование праздника выпало на «трудные времена», поскольку многим пришлось отложить встречи с близкими.

Он также выразил благодарность за проявленное терпение, добавив, что благодаря всеобщим усилиям страна постепенно вернётся к обычной жизни.

Наряду с этим Мун Чжэ Ин выразил соболезнования семьям, потерявшим близких из-за пандемии коронавируса, а также поблагодарил всех, кто находится «на передовой» борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что глава государства будет придерживаться рекомендаций карантинных органов и проведет праздничные выходные в своей резиденции.