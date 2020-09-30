Париж, , 09:25 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выступал дольше, чем другие главы государств, в ходе общеполитических дебатов 75-й сессии Генассамблеи ООН. Его речь на неделе высокого уровня длилась 48 минут.

Обращаясь к миру, Макрон коснулся множества тем, от пандемии коронавируса до происшествия с российским блогером Алексеем Навальным. Он рассказал о позиции Парижа относительно обстановки в КНДР, Иране, Сирии, Ливии, Ливане и Белоруссии, а также затронул новую концепцию безопасности Европы.

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Президент США Дональд Трамп выступал около восьми минут. Представители Венгрии и Монголии произнесли самые короткие речи — по шесть минут.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с пандемией COVID-19 лидеры и главы правительств прислали в секретариат ООН записи своих выступлений. Им рекомендовали выступать по 15 минут.

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