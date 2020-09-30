Лондон, 30 сентября 2020, 09:04 — REGNUM В случае, если бы Советский союз не распался и продолжил существовать до сих пор, мир был бы справедливее и стабильнее. Такое мнение в интервью изданию The Times высказал первый президент СССР Михаил Горбачёв.
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Политик подчеркнул, что история не знает сослагательного наклонения, однако можно предположить, каким бы был мир без распада Союза Советских Социалистических Республик.
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Политик подчеркнул, что не хотел развала СССР, и его распад не был «конечным результатом» перестройки. По его словам, «процесс перемен был доведён до того состояния, когда обратить его вспять уже было невозможно». Поэтому после провалившегося в 1991 году путча радикалы и сепаратисты «добили Союз, не думая о последствиях».
Первый президент ССР в качестве главных своих достижений на занимаемом посту назвал прекращение холодной войны, заключение договора о ядерном разоружении и свободу слова. При этом политик признал наличие целого ряда ошибок, в числе которых опоздание с проведением реформ, децентрализация и слабая экономическая политика.
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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса «Левада-центра», большинство граждан (75%) считают советскую эпоху лучшей в истории России с высоким уровнем благосостояния и возможностями для обычных граждан. Так, о распаде Союза Советских Социалистических Республик (СССР) сожалеют 65% граждан. Нет сожаления у 26%. Уверены, что распада можно было избежать, 63% респондентов. 26% считают, что он был неизбежен.
Напомним, образованный в 1922 году Союз Советских Социалистических Республик перестал существовать в декабре 1991 года. Пятнадцать ранее входящих в Советский Союз республик обрели государственную самостоятельность.
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