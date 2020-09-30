Ереван, , 08:54 — REGNUM В Ереване рассматривают возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Об этом 30 сентября заявил председатель армянского правительства Никол Пашинян на встрече с российскими журналистами.

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По его словам, действия Армении направлены на установление длительного мира и стабильности в регионе. Пашинян добавил, что в Ереване не хотят, чтобы военные действия в Нагорном Карабахе повторились через два-три года.

Премьер-министр добавил, что Армения готова обеспечить свою безопасность с участием Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) или без неё.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения не рассматривает возможность ввода международных миротворческих сил в Нагорный Карабах.

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