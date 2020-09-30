Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Соединенные Штаты своим бездействием довели ситуацию с продлением Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до состояния цейтнота. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Таким образом посол прокомментировал статью Politico, в которой говорится, что американские власти могут дооснастить стратегические носители дополнительными ядерными зарядами, если ДСНВ не будет продлён.

«Вместе с тем констатируем, что именно бездействие администрации (США), по сути, загнало ситуацию с продлением ДСНВ в цейтнот», — отметил Антонов, добавив, что Москва на протяжении последних лет предлагала продлить соглашение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что администрация нынешнего президента США Дональда Трампа планирует выйти из договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, позволив истечь сроку его действия и не продлевая его.

Подписанный в 2010 году российско-американский Договор о СНВ истекает в 2021 году. Россия призывает США не затягивать с продлением договора.

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