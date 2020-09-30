Киев, , 08:50 — REGNUM Слова заместителя главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина об отсутствии «российско-украинской войны» в Донбассе недопустимы и противоречат официальной позиции Киева. Об этом заявил 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский. Текст заявления опубликован на официальном сайте главы государства.

«Неприятно удивлены личными оценками и комментариями, которые дал первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин в Верховной раде», — сказано в сообщении.

Зеленский отметил, что официальная позиция Украины состоит в том, что в 2014 году страна утратила Крым и Донбасс из-за некоего «российского вторжения».

«Безусловно, заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальной позицией государства, уже дана должная оценка. Прежде всего — обществом, которое заплатило высокую цену за свои «идеалы», — подчеркнул президент Украины.

Напомним, ранее Фокин заявил о том, что не видит подтверждений ведения «российско-украинской войны» в Донбассе, чем вызвал острую реакцию украинских политиков и чиновников.

Отметим, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь участвует в его урегулировании. Бездоказательные обвинения России нужны украинским политикам для снятия с себя ответственности за разжигание гражданской войны в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: У Зеленского считают, что Фокину не место в Контактной группе