Москва, , 08:59 — REGNUM Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ведёт себя предвзято и политически ангажированно в ситуации вокруг декларируемого «отравления» российского блогера Алексея Навального. Об этом говорится в комментарии российского МИД, опубликованном 29 сентября.

В МИД указали на то, чтоТехсекретариат ОЗХО без согласия России разгласил факт оказания технической помощи Германии, где лечился Навальный. Такое согласие оговорено в Приложении по конфиденциальности к Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

«Напомним, в соответствии с заявлениями Берлина, речь идет о событиях, имевших место не в ФРГ, а в России», — говорится в комментарии.

В МИД принимают во внимание «не раз продемонстрированную политическую ангажированность и предвзятость руководства Техсекретариата» и не сомневаются, каким будет его доклад об инциденте с Навальным. Москва ожидает, что в биопробах Навального найдут так называемый «Новичок».

Во внешнеполитческом ведомстве напомнили, что властям Германии направлены уже три запроса от РФ об оказании правовой помощи для определения признаков состава возможного преступления против блогера. Однако все они «продолжают рассматриваться», ответа ни на один из запросов нет.

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