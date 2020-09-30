Самара, , 08:47 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве заключили правительства Самарской области и Белоруссии. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, документ был подписан губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и заместителем премьер-министра Белоруссии Игорем Петришенко в ходе пленарного заседания VII Форума регионов Белоруссии и России.

Отмечается, что соглашение должно стать прочной основой для развития сложившихся отношений между регионом и республикой в научно-технической, социально-культурной, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Сообщается, что товарооборот между Самарской областью и Белоруссией в 2019 году составил 424 миллиона долларов. Область занимает седьмое место среди российских регионов по товарообороту с республикой.

В Самарскую область из Белоруссии поставляется сельскохозяйственная техника и пассажирские автобусы. А в Белоруссии особой популярностью пользуется многофункциональная сельскохозяйственная техника самарских производителей «Евротехника» и «Пегас-Агро», а также автомобили марки «ЛАДА» произведенные на АВТОВАЗе. В 2019 году было продано более 16 тысяч автомобилей.

Дмитрий Азаров отметил, что благодаря подписанному соглашению, связи между регионом и Белоруссией будут развиваться.

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