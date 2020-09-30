* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 08:40 — REGNUM Военная операция по разгрому международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проведённая Россией, привела к прекращению её существования. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в статье, опубликованной в газете «Красная звезда» и посвящённой пятилетию военной кампании России в САР.

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«ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) окончательно разгромлена», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

При этом он отметил, что благодаря действиям Вооружённых сил РФ серьёзный урон был нанесён всему международному террористическому подполью, в их организациях нарушены финансовые и ресурсные структуры.

«Результативные действия Вооружённых сил России в Сирии был поставлен надёжный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности террористических группировок, особенно на соседние территории», — добавил российский министр.

Также, отметил Шойгу, важным результатом операции стало завершение гражданской войны в Сирии и то, что страна была спасена от распада.

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Как сообщало ИА REGNUM, российские военнослужащие начали военную операцию в Сирии в 2015 году по просьбе Дамаска. Активная фаза завершилась в 2017 году.