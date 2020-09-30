Нью-Йорк, США, , 08:40 — REGNUM С призывом к Армении и Азербайджану о немедленном прекращении огня в Нагорном Карабахе обратился Совет Безопасности (СБ) ООН. Об этом 30 сентября сообщил журналистам председатель СБ в сентябре, постпред Нигера при ООН Абду Абарри по итогам состоявшихся закрытых консультаций.

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«Члены СБ ООН поддерживают обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам», — заявил Абарри.

При этом он не исключил возможности того, что в случае необходимости СБ может быть проведена встреча при участии представителей Армении и Азербайджана.

«Страны Совета глубоко осудили применение силы, повлекшее гибель людей», — также указал постпред Нигера при ООН.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что позиции Нагорно-Карабахской республики подвергаются артиллерийским обстрелам по всей линии соприкосновения.