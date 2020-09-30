Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Первые теледебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и его оппонента Джо Байдена, завершившиеся 29 сентября, представляли собой преимущественно словесную перепалку. Трансляцию мероприятия вели крупнейшие американские каналы.

В частности, действующий глава Белого дома Дональд Трамп вновь усомнился в умственных способностях своего соперника.

«Вы употребили слово «умный»? — спросил Трамп. — Вы забыли название своего колледжа. <…> Даже не используйте слово «умный» со мной».

После этого американский президент заявил, что Байден за 47 лет своей политической карьеры «не сделал ничего».

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Напомним, в июле 2020 года Трамп посоветовал своему сопернику пройти тест на определение умственных способностей, чтобы на равных вести диалог с лидерами других стран.

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