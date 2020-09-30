Бангкок, , 08:25 — REGNUM Таиланд примет туристов, которые на следующей неделе прибудут из Китая, сообщает Antara.

Прибытие китайских туристов ознаменует постепенное открытие туристического сектора, который имеет жизненно важное значение для экономики страны.

Известно, что первый рейс доставит около 120 туристов из Гуанчжоу, которые прибудут на курортный остров Пхукет.

В Таиланде уровень заражения коронавирусом остается низким — всего 3559 случаев и 59 смертей. Однако экономика страны сильно пострадала из-за запрета на международное авиасообщение, и ожидается, что она упадет на 8,5% в годовом исчислении.

По оценкам официального представителя правительства, в первый месяц будет 1200 туристов, что принесет доход примерно в 1 миллиард бат (31,55 млн долларов США).

«Мы не открываем страну, мы ограничиваем количество прибывающих и вводим приложение и браслет для отслеживания туристов», — заявил журналистам премьер-министр страны.

По оценкам правительства Таиланда, в 2020 году прибудут только 6,7 млн иностранных посетителей после рекордных 39,8 млн посетителей в 2019 году.

Издание отмечает, что туристы начнут получать долгосрочные визы с 8 октября и будут вынуждены пройти 14-дневный карантин. Все прибывающие должны иметь медицинскую страховку и отрицательный результат теста на коронавирус, полученного за 72 часа до вылета. Туристов проверят дважды во время карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, танцевальные коллективы из Индонезии и Таиланда провели виртуальное выступление по мотивам «Рамаяны» в рамках 70-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

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