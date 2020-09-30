Сурабая, Индонезия, , 08:02 — REGNUM Город Сурабая в Индонезии станет ареной для празднования Всемирного дня Хабитат 5 октября 2020 года в сотрудничестве с агентством Организации Объединенных Наций, занимающимся вопросами городского развития и условиями проживания, сообщает Antara.

«Мы должны гордиться тем, что многие главы регионов получили международное признание за свои новаторские идеи и согласованность действий в области устойчивого городского развития, такие как мэр Сурабая», — говорится в заявлении заместителя постоянного представителя Индонезии при ООН-Хабитат.

Мероприятие прошло в различных крупных городах мира, таких как Нью-Йорк, Брюссель, Дубай и Джакарта. Выбор Сурабаи местом проведения мероприятия неотделим от достижений мэра в городском и жилом секторах.

В связи с пандемией в 2020 году празднование Всемирного дня Хабитат впервые будет проводиться онлайн.

Напомним, Всемирный день Хабитат отмечается ежегодно в первый понедельник октября. Празднование направлено на повышение осведомленности международного сообщества о важности реализации конкретных инициатив по обеспечению доступного жилья в контексте достижения целей в области устойчивого развития.

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