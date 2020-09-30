Баку, , 07:59 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле города Тертер со стороны вооруженных сил Армении, сообщает пресс-служба ведомства.

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«С 08:00 30 сентября подразделения ВС Армении подвергают артиллерийскому обстрелу город Тертер», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится. Известно, что в результате обстрелов есть раненые, также повреждена гражданская инфраструктура в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны Армении заявило о не прекращающихся обстрелах Нагорного Карабаха со стороны азербайджанских войск. По данным ведомства, артиллерийские бои идут по всей линии соприкосновения в НКР.

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