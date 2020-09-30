Москва, , 07:52 — REGNUM Обвинение, выдвинутое кандидатом на президентских выборах в США демократом Джо Байденом в адрес главы Белого дома Дональда Трампа в том, что тот якобы зависит от влияния президента России Владимира Путина, в своём телеграм-канале иронично прокомментировал доктор экономических наук Никита Кричевский:

«Новый мем по итогам первых дебатов Трампа и Байдена: «Трамп — щенок Путина». Если в этом году «чёрным лебедем» для России стал COVID-19, то в следующем им однозначно будет Байден».

Как уже сообщало ИА REGNUM, высказывание о «щенке Путина» прозвучало в ходе первых дебатов в городе Кливленд в штате Огайо, которые транслировал телеканал CBS News.