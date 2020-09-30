Ереван, , 07:47 — REGNUM Позиции Нагорно-Карабахской республики подвергаются артиллерийским обстрелам по всей линии соприкосновения, написала 30 сентября пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

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«По всему фронту в Арцахе настоящее время идут артиллерийские бои. ПВО армии обороны Арцаха ночью уничтожила в небе над Степанакертом два беспилотника противника», — сообщила она.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются интенсивные бои с применением тяжелой артиллерии, танков, РСЗО, авиации и беспилотников.

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