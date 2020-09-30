Токио, , 07:31 — REGNUM Первый официальный зарубежный визит новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга совершит во Вьетнам и Индонезию, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

Ожидается, что визит будет проходить в середине октября. Если планы главы японского правительства не изменятся, то Суга встретится с премьер-министром Вьетнама Нгуеном Суан Фуком и президентом Индонезии Джоко Видодо. Предполагается, что решение премьер-министр Японии примет после консультаций с экспертами по ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября глава правительства Японии Ёсихидэ Суга провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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