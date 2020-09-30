Пхеньян, , 06:56 — REGNUM Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 29 сентября провёл обсуждение борьбы с распространением коронавируса нового типа на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

«На заседании Политбюро были отмечены некоторые недостатки, возникающие в работе по пресечению угрозы распространения злокачественного вируса, глубоко исследованы и обсуждены соответствующие вопросы о более интенсивном ведении государственной чрезвычайной противоэпидемической работы», — говорится в сообщении агентства о 18-м заседании Политбюро.

Также в ходе заседания был рассмотрен вопрос об организационных мерах по ликвидации последствий стихийных бедствий и приняты меры для празднования 75-летия со дня основания ТПК.

Напомним, что в КНДР по официальным данным не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Читайте также: Востоковед рассказал, как КНДР поступает с перебежчиками из Южной Кореи