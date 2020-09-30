Горно-Алтайск, , 06:37 — REGNUM Депутаты Госсобрания Республики Алтай отклонили законопроект, предусматривающий возвращение всенародных выборов глав муниципалитетов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, документ представила депутат Мария Демина.

«Законопроектом предусматривается избрание глав муниципальных районов и города Горно-Алтайска всенародным голосованием. После состоявшегося обсуждения сессия большинством голосов отклонила данную законодательную инициативу», — отметили в Заксобрании.

Отмечается, что в настоящее время руководители муниципалитетов назначаются местным советом депутатов. Список кандидатов согласовывается специальной конкурсной комиссией.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей накануне сессии группа депутатов Госсобрания в составе 14 человек выступили с предложением вынести вотум недоверия главе Олегу Хорохордину. В качестве причины называется ненадлежащее исполнение им своих обязанностей.

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