Пекин, , 06:37 — REGNUM Симпозиум честь 100-летия бывшего члена Госсовета КНР Ван Фана прошел в Пекине, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, который также является членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая встретился с членами семьи Вана и его родственниками перед тем, как принять участие в симпозиуме.

Ван был выдающимся лидеров в сфере общественной безопасности, а также прекрасным специалистом в области юридических вопросов, а также являлся членом ЦК Компартии Китая 12-го созыва и членом Центральной комиссии советников КПК, членом госсовета и министром общественной безопасности страны.

Член Политбюро ЦК Компартии Китая и глава Комиссии по политическим и юридическим вопросам ЦК Компартии Китая Го Шэнькунь призвал чиновников пронести идеалы, которым следовал Хань через всю свою жизнь и работу, а также надлежащим образом исполнять свой долг.

В Симпозиуме также принял участие министр общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи.