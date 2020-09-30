Кливленд, США, , 06:18 — REGNUM Обвинение в адрес главы Белого дома Дональда Трампа в том, что тот якобы зависит от влияния президента России Владимира Путина, выдвинул кандидат на президентских выборах в США демократ Джо Байден. Об этом заявил в ходе первых дебатов в городе Кливленд в штате Огайо, которые транслировал телеканал CBS News.

При этом представитель Демпартии назвал американского лидера «щенком Путина».

Джо Байден «Факт состоит в том, что я вступал в противостояние с Путиным и ясно давал понять ему, что я не буду поддаваться на его уловки, а он (Трамп) — щенок Путина, он даже не в состоянии сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат».

Кроме того, демократ обвинил Трампа в подрыве мощи США.

«При правлении этого президента мы стали слабее, больнее, беднее. Мы стали более разобщенными и более жестокими», — добавил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Дональд Трамп заявил, что он доволен тем, что именно Джо Байден назначен демократами кандидатом на выборах президента.

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