Пхеньян, , 07:40 — REGNUM Северная Корея заявила 30 сентября, что конфликт по повону похищения японских граждан в 1970-х и 1980-х исчерпан, при этом впервые упомянув правительство Японии во главе с новым премьер-министром Ёсихидэ Суга. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

На сайте Министерства иностранных дел КНДР северокорейский учёный написал, что Ёсихидэ Суга «ухватился за» проблему похищений точно так же, как и его предшественник Синдзо Абэ. Учёный также заявил, что проблема похищения была решена окончательно, благодаря «открытости и усилиям» Северной Кореи.

Напомним, Япония официально насчитывает 17 человек, похищенных Северной Кореей. Пятеро из них были репатриированы в 2002 году. Помимо этого, Япония подозревает причастность Северной Кореи к исчезновению множества других людей.

В мае 2014 года в Стокгольме Япония и Северная Корея достигли договоренности об усилиях по решению проблемы похищений. Токио ослабил санкции в отношении Пхеньяна, который, в свою очередь, пообещал провести полномасштабное расследование этого вопроса.

Однако позже, после того, как Токио ввёл дополнительные санкции в феврале 2016 года в ответ на ядерные и ракетные испытания Пхеньяна, следственная группа была распущена, и расследование приостановлено.