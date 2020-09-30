Вашингтон, , 06:09 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал ложью сведения о том, что его сын Хантер получал деньги из-за рубежа. Об этом политик заявил в ходе дебатов с действующим американским лидером Дональдом Трампом.

Трамп заявил, что Китай уже переиграл Байдена, и упомянул о полученных сыном кандидата деньгах из Китая и России.

«А также, исключительно из любопытства, супруга мэра Москвы дала твоему сыну $3,5 млн — что он сделал такого, чем заслужил это», — спросил он.

На это Байден назвал упомянутую информацию ложью и добавил, что уже СМИ, Всемирный банк и союзники Соединенных Штатов опровергли эту информацию. В ответ Трамп подчеркнул, что данные о получении денег из-за рубежа являются подтвержденными фактами. Байден отказался отвечать на дальнейшие вопросы, сославшись на неприкосновенность семейной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отчете, составленном членами комитета по внутренней безопасности Сената США, появилась информация о неких подозрительных сделках между Хантером Байденом и вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной. Согласно отчету, фирма Байдена Rosemont Seneca Thornton получила от Батуриной $3,5 млн по безналичному расчёту.

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