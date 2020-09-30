Куала-Лумпур, , 05:34 — REGNUM Группа ученых-медиков в Малайзии призвала власти страны отказаться от проведения выборов в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает газета The Star.

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«Прошедшие в минувшие выходные выборы в Сабахе, в результате чего штат стал эпицентром распространения COVID-19, должны послужить уроком», — заявил профессор Университета Малайзии Лам Сай Кит.

По его мнению, неверная организация выборов может привести к возникновению новых вспышек заболевания коронавирусной инфекцией. При этом отмечается, что из-за выборов в Сабахе возникли очаги распространения инфекции и в других регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября были подведены итоги выборов в регионе Сабах. Там одержала победу коалиция сторонников премьер-министра Малайзии Мухиддина Яссина. В связи с этим глава правительства пообещал провести в Малайзии досрочные выборы.

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