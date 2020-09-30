Пекин, , 04:33 — REGNUM Присягу на верность Конституции принес 31 высокопоставленный чиновник Госсовета КНР в рамках специально церемонии, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

Церемония прошла в резиденции Чжуннаньхай в центре Пекина при участии премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Чиновники были назначены в 28 департаментов Госсовета КНР в период с декабря 2019 года по сентябрь текущего года.

Член и генеральный секретарь Госсовета КНР Сяо Цзе анонсировал начало церемонии в 11:00 по Пекину 29 сентября. Чиновники спели национальный гимн и присягнули на верность.

В своей речи премьер Госсовета Ли Кэцян привал чиновников быть лояльными Конституции и подчиняться законам страны, служа народному благополучию. Вице-премьеры Хань Чжэн, Сунь Чуньлань, Ху Чуньхуа и Лю Хэ, а также члены Госсовета Вэй Фэнхэ, Шань Юн, Ван И и Чжао Кэчжи также присутствовали на церемонии.