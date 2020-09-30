Вашингтон, , 04:40 — REGNUM Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) приняла решение о приостановке права голоса Венесуэлы в организации из-за долгов около $8 млн, которые накопились по её взносам. Об этом 29 сентября сообщает агентство EFE.

По данным агентства, решение о приостановке права голоса было принято на 58-м заседании Руководящего совета — исполнительного комитета организации. Отмечается, что к настоящему времени задолженность Венесуэлы по взносам достигла $7 854 219.

Теперь Боливарианская Республика не сможет участвовать в принятии решений по основным вопросам деятельности организации и избирать в будущем её директора.

Напомним, штаб-квартира исполнительного органа ПАОЗ находится в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что из-за санкций США страна в течение пяти лет ежегодно недополучает $30 млрд.

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