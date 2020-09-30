Пекин, , 04:23 — REGNUM В Китае произошли перестановки на ряде высокопоставленных постов, а также избран новый губернатор провинции Чжэцзян, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

Госсовет КНР анонсировал смену двух новых чиновников. Помощником министра иностранных дел КНР был назначен У Цзянхао, в то время как Жэнь Цзиньдун стал заместителем директора Национальной энергетической администрации.

Также в Китае был избран новый губернатор провинции Чжэцзян. Им стал Чжэн Шаньцзе, который был избран в рамках четвертой сессии Чжэцзянского собрания народных представителей 13-го созыва.