Сараево, , 04:40 — REGNUM Вечером 29 сентября президент Республики Сербской и сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик прибыл в Брюссель. По прибытии в Брюссель Додик побеседовал с главой миссии Боснии и Герцеговины в ЕС Эмином Мерданом, послом Боснии и Герцеговины в Бельгии Иваном Робовичем и главой миссии Боснии и Герцеговины в НАТО Митромом Куюнджичем. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Послы проинформировали Додика о своей деятельности в Бельгии, а также о подготовке к встречам, которые пройдут 30 сентября в Брюсселе. Милорад Додик 30 сентября вместе с хорватским и боснийским членами президиума Боснии и Герцеговины Шефиком Джаферовичем и Желько Комшичем встретятся с президентом Европейского парламента Давидом Сассоли.

Встреча запланирована на 13.00 по московскому времени в здании Европарламента.

В здании Еврокомиссии на 14.00 запланирован рабочий обед с комиссаром по европейской политике добрососедства Оливером Вархели, с которым пройдут переговоры о расширении зоны евро.

Члены президиума Боснии и Герцеговины в течение дня встретятся также с вице-президентом Европейской комиссии и высоким представителем по иностранным делам и политике безопасности Джозефом Борелем, а сама встреча запланирована на 16.15.