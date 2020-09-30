Сараево, , 03:58 — REGNUM 29 сентября хорватский член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич направил телеграмму с соболезнованиями по случаю кончины эмира Кувейта шейха Сабахи аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабахи. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«С грустью воспринял я известие о смерти эмира Кувейта шейха Сабахи аль-Ахмада аль-Джабера Ас-Сабахи. Честно говоря, я сочувствую народу Кувейта и королевской семье», — заявил Комшич.

Шейх аль-Джабер ас-Сабах, добавил он, останется в памяти как миротворец, выступавший за дружественные отношения и сотрудничество между государствами региона.

«Мы будем помнить его как лидера, оказавшего поддержку Боснии и Герцеговине, его смерть лишила нас важного друга», — написал в телеграмме член Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич.