Загреб, , 03:45 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович 29 сентября по случаю Дня города, ветеранов и памяти жертв города Беловар посетил площадь Барутану, где с 1991 году находится мемориал 11 хорватских защитников в войне за независимость Хорватии (1991−1995). Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Наши соседи, с которыми мы хотим хороших отношений, должны проявить добрую волю, чтобы помочь нам найти почти две тысячи хорватских сыновей и дочерей, которые погибли в войне за независимость Хорватии», — подчеркнул хорватский президент и добавил, что с Белградом нужно более серьезно поговорить. «Хватит ходить вокруг да около, мы все знаем, что вопрос о перезахоронениях не решается намерено, мы не так наивны», — заявил президент Миланович.

Поздравляя жителей Беловара с днём города и ветеранов, президент Миланович заявил, что это город, с которым он связан, и в который, будучи ещё мальчиком он приезжал на поезде из Загреба. Он также добавил, что в молодости он часто посещал Беловар и что все говорили ему, что это город Хрвоя Хорвата, прославленного гандболиста и золотого олимпийца, который в этом году стал почетным гражданином города Беловар.